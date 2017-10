Időjárás-jelentés

Fákat döntött ki, halálos közlekedési balesetet okozott az erős szél Romániában

Fák tucatjait döntötte ki Romániában az óránként több mint ötven kilométeres sebességű szél, a heves széllökések pedig halálos közlekedési balesetet is okoztak kedden.



Temes megyében a Varjast (Varias) Perjámossal (Periam) összekötő megyei úton egy kerékpárost döntött az őt éppen előző autó kerekei alá egy széllökés: az 53 éves biciklista nem élte túl a balesetet.



Bukarestben egy taxisofőr szorult könnyebb sérüléssel kórházi ápolásra, miután a járművére döntött fa a tarkóján okozott zúzódást. Utasai sértetlenül megúszták a kalandot.



A román fővárosban estig több mint ötven fát döntött ki kedden az erős szél, ezek 41 autót rongáltak meg. A leszakított pléhtetők és épületelemek eltávolításához is gyakran riasztották a tűzoltókat.



Brassóban a mentőszolgálat udvarán parkoló két mentőautót tört össze egy kidöntött fa. Személyi sérülés nem történt. A Fekete-tengeren is vihar tombolt kedden, ezért a konstancai kikötőt lezárták.



A meteorológiai szolgálat kedd este 23 óráig meghosszabbította az óránként 55-70 kilométeres sebességű szélre figyelmeztető sárga riasztást Bukarest térségére és a fővárostól nyugatra található Dambovita, Arges, Valcea, és Olt megyére.



A Déli-Kárpátokban eredő olténiai folyók hegyvidéki vízgyűjtő területére a vízügyi szolgálat adott ki elsőfokú (sárga) figyelmeztetést, mivel a térségben lehullott, néhol négyzetméterenként 40 litert is elérő csapadékmennyiség miatt a hegyvidéki patakok kiléphetnek medrükből.



Az előrejelzés szerint szerdától elállnak az esők és enyhülni fog a szél Romániában.