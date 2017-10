Időjárás-jelentés

Tartós, sűrű köd itt várható!

Péntek reggel országszerte ködfoltok, párásság jellemzi az időjárást. Ezek nagyobbrészt a reggeli, illetve a délelőtti órákban feloszlanak, és döntően napos kellemes hőmérsékletű idő alakul ki. Kisebb körzetekben azonban tartósabban, akár egész nap megmaradhat a ködös, párás, hidegebb időjárás is. Az Észak-Dunántúlon, illetve a folyók mentén, völgyekben van nagyobb esély ilyenre. Gyenge marad a légmozgás, általában délnyugati irányú.

Az esti, éjszakai órákban nem történik számottevő változás az időjárásban, ismét párásodásra és ködképződésre lehet készülni.



Szombaton több lesz a felhő felettünk, kevesebb, szűrtebb napsütés várható. A hajnali, reggeli órákban kiterjedt párásságra, ködfoltokra kell készülni, melyek fokozatosan ritkulnak, többnyire még délelőtt megszűnnek, de egyre többfelé napközben is tartósan megmaradhatnak. Délután, este, az északkeleti térségben kisebb eső is eshet, illetve a sűrűbb ködfoltokban ködszitálás előfordul.

Közlekedésmeteorológia Pénteken már nagyobb területen maradhat meg tartósan a köd. Ködös, illetve napos szakaszokon közlekedhetünk. Ügyeljünk a követési távolságra, és a megfelelő utazó sebességre!

Vasárnap előreláthatólag az élénkülő szél miatt kevésbé lesz ködös az idő, de országszerte beborul az ég. Északon jelentősen, délen kevésbé esik vissza a nappali felmelegedés. Késő délutántól, estétől, nyugatról kelet felé terjeszkedő esőkre, záporokra is számítani kell. Éjszaka nyugaton már jelentős eső várható.



Hétfőn, az ország túlnyomó részén tartós esőre számíthatunk, és borult marad az ég. Emellett a Dunántúlon erős, időnként viharos északnyugati szél fúj, másutt mérsékeltebb légmozgás ígérkezik.



Kedden, nyugaton szakadozik a felhőzet, másutt borult marad az ég, de már csak kisebb eső valószínű. Szerte az országban élénk, erős északi szél fúj. Hideg lesz.



Előreláthatólag szerdától javulni látszik az idő.