Hurrikán

Így tombolt az Ophelia Írországban!

Hárman haltak meg hétfő estig a Brit-szigeteken átvonuló Ophelia hurrikán okozta balesetekben. Az óránkénti 120-150 kilométeres sebességű széllökésekkel kísért trópusi vihar miatt százezrek maradtak áram nélkül.



Az ítéletidő mindhárom áldozata Írországban vesztette életét. Egy nő és egy férfi akkor halt meg, amikor autójukra fát döntött az orkán, egy férfi pedig egy kidőlt fa eltávolításával próbálkozott, amikor saját láncfűrészétől halálos végű sérülést szenvedett.



Az ír és a brit hatóságok hétfő esti beszámolói szerint az Ír Köztársaságban 360 ezer, Észak-Írországban 1300, Walesben hozzávetőleg négyezer kereskedelmi és lakóingatlanban nem volt áram.

Az Ophelia a legkeletibb hurrikán, amely az atlanti hurrikánszezonokról szóló tudományos adatgyűjtések kezdete óta valaha is kialakult.



Rendkívül erőteljes déli légáramlása az orkánnal és az esőzésekkel együtt trópusi levegőt és szaharai homokot is hozott: hétfőn Nagy-Britannia középső és délkeleti térségeiben 22-23 fok meleg volt. Az átlagos októberi hőmérsékleti maximum 15 fok.



A Szahara sivatagból felkapott homoktömeg hétfő délután mély sárgás-vöröses színbe borította az égboltot Anglia felett. A ritka természeti jelenséget a legerősebben Londonban és a déli országrészekben lehetett érzékelni.



Az Ophelia napra pontosan 30 évvel az utóbbi három évszázad legpusztítóbb nagy-britanniai vihara után érkezett.



Az azóta is csak Nagy Viharnak nevezett természeti csapás 1987. október 16-ának hajnalán tört be Nagy-Britanniába az Atlanti-óceánról, 180-200 kilométeres széllökésekkel. A vihar 18 halálos áldozatot, 15 millió kidöntött fát, több százezernyi elsodort háztetőt, több tízezer összetört járművet hagyott maga után.



Ez volt 1703 óta a legsúlyosabb időjárási katasztrófa Nagy-Britanniában.