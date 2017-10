Hurrikánok

Már halálos áldozata is van az Ophelia trópusi viharnak

Már halálos áldozata is van Írországban az Ophelia trópusi viharnak, és több mint százezer lakásban szűnt meg az áramszolgáltatás hétfőn az Ír Köztársaságban, miután a hurrikán óránkénti 120-150 kilométeres sebességű széllökésekkel megérkezett az ír sziget fölé.



Az RTE ír közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint Írország délkeleti részén halt meg egy nő, akinek a kocsijára fa dőlt a vihar miatt. A kocsiban nem ült más.



Mindeközben Anglia középső és déli térségeibe az Ophelia erős légáramlásával érkező trópusi levegő nyarat idéző meleget hozott.



Az Azori-szigetek irányából északkelet felé tartó hurrikán a korábbi hármas fokozatról egyes fokozatúvá szelídült az Atlanti-óceán hűvösebb északi vizei felett, és szakértők szerint a szárazföld fölé érve fokozatosan tovább gyengül, de az ír és az észak-írországi hatóságok ennek ellenére a legmagasabb szintű riasztást adták ki a sziget egész területére.



Hétfőn Írországban és Észak-Írországban az összes általános és középiskola zárva maradt. Észak-Írországban délben bezártak a bíróságok is.



Leo Varadkar ír miniszterelnök Twitter-üzenetében azt kérte, hogy a lakosság csak a lehető legszükségesebb esetben keljen útra, és aki teheti, maradjon otthon.



A legfrissebb hétfői meteorológiai előrejelzés szerint a hurrikán legerősebb központi része Írország és Észak-Írország nyugati partvidékén halad végig, érinti Skócia északi és középső térségeit, és kedd hajnalban hagyja el a Brit-szigeteket északkelet felé.



A Nagy-Britanniából Írországba és Észak-Írországba közlekedő kompjáratok jelentős részét hétfőn leállították, a dublini repülőtéren 130 járatot töröltek. Az észak-írországi főváros, Belfast két repülőtere azt javasolta, hogy az utazók ellenőrizzék, indul-e a járatuk.



Elhalasztotta hétfőre tervezett belfasti látogatását Bill Clinton volt amerikai elnök, aki az észak-írországi belpolitikai patthelyzet feloldásában kíván segédkezni a pártok közötti közvetítéssel.



A londoni védelmi minisztérium közölte, hogy a brit hadsereg három zászlóalját készenlétbe helyezték, arra az esetre, ha a közeledő ítéletidő bárhol komolyabb incidenseket okozna, de a helyi hatóságoktól egyelőre nem érkezett konkrét segítségkérés.



Az Ophelia a legkeletibb hurrikán, amely az atlanti hurrikánszezonokról szóló tudományos adatgyűjtések kezdete óta valaha is kialakult.



Rendkívül erőteljes déli légáramlása az orkánnal és az esőzésekkel együtt trópusi levegőt is hozott: hétfő délután Nagy-Britannia középső és délkeleti térségeiben 22-23 fok meleg volt. Az átlagos októberi hőmérsékleti maximum 15 fok.



Anglia nagy részén - beleértve Londont - ez volt az Ophelia hurrikán egyetlen érzékelhető kísérőjelensége, a hétfői időjárást ezekben a térségekben gyenge szél és fátyolos napsütés jellemezte.



Az Ophelia napra pontosan 30 évvel az utóbbi három évszázad legpusztítóbb nagy-britanniai vihara után érkezett.