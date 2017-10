Tűzvész

Tovább tombolnak az erdőtüzek Portugáliában

hirdetés

Tovább tombolnak az erdőtüzek Portugáliában is, illetve Spanyolország egyes régióiban. A szokatlanul meleg október miatt négy portugál megyében - Coimbrában, Santarémben, Viseuban és Bragában is lángra kaptak az erdők, a tüzek megfékezésén közel kétezer tűzoltó dolgozik. Már halálos áldozatok és sérültek is vannak.



A Coimbra megyei Pampilhosa da Serrában a legsúlyosabb a helyzet, ahol egy nagy kiterjedésű erdő ég, féltucat gócponttal. Gyárakat, ipari létesítményket fenyegetnek a lángok.