Időjárás-előrejelzés

Folytatódik a szokatlanul meleg idő

A következő napokban is marad a napos, az ilyenkor megszokottnál több fokkal melegebb idő: többfelé 24-25 Celsius-fok is lehet; a hétvégéig csapadék sem várható. 2017.10.15 22:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hétfőn, kedden és szerdán a pára- és ködfoltok feloszlása után napközben többnyire derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet általában 4-11 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben, illetve a Nyírségben ennél hidegebb is lehet. Napközben 18-25 fokig melegszik a levegő. Kedden a leghidegebb órákban 5-10, szerdán 6-11 fok lehet. A nappali maximumok kedden és szerdán is 17-24 fok alakulnak (a tartósabban ködös területeken marad 20 fok alatt a maximum).



Csütörtökre virradóra főként az Északi-középhegység völgyeiben képződhet köd, amely gyorsan feloszlik. Napközben fátyolfelhős, napos idő lesz, csapadék nélkül, de többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 18-24 fok között alakul.



Pénteken is többfelé megerősödik, néhol délnyugaton viharossá is fokozódik a szél. Északon néhol kisebb eső, zápor is lehet. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. Napközben 18-23 fokig melegszik a levegő.



A legtöbb helyen szombaton is több órára kisüt a nap, de néhol előfordulhat eső, zápor. Emellett többfelé erős, a Dunántúlon viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 8-13 fok között valószínű, a nappali maximumok 18-23 fok között alakulnak.



Vasárnap többfelé várható eső, zápor. A szél is erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 13-18 fok valószínű - olvasható az előrejelzésben.