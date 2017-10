Időjárás-jelentés

Most már szinte biztos: Európára lecsap a hurrikán

A forgószél sebessége eléri a 180 km/h-t. A korábbi előrejelzések szerint Portugáliánál ért volna partot, most viszont már Írország felé pörög. Az előrejelzések szerint szinte biztosan trópusi viharként fog lecsapni a térségre. De mint minden a hurrikán, Ophelia is kiszámíthatatlan és bőven okozhat még meglepetéseket.



Az előrejelzés érdekessége hogy a NOAA időjárási modelljében nem számítottak arra, hogy valaha is elér ide hurrikán, ezért a grafikai ábrázolásban Angliánál véget ér az előrejelzés. És valóban, eddigi hurrikán-ismereteink szerint még soha nem érte el Európát trópusi vihar.