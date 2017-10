Időjárás-előrejelzés

És megvan a napja, mikor Ophelia belekavar az indiánnyárba

hirdetés

Hétfőn, kedden előreláthatólag felhő is alig lesz az égen, miközben folytatódik a melegedés. A maximum hőmérséklet már 23 fok körül tetőzik a legmelegebb órákban. A hajnali órákban lehet kissé párásabb a levegő.



Szerdán és csütörtökön is nagy valószínűséggel marad a vénasszonyok nyara jellegű, nyugodt, kellemes időjárás, továbbra is sok napsütéssel, időnként fátyolfelhőzettel, csapadék nélkül.



Péntekre körvonalazódik egy hidegfront érkezése hazánk térségébe. Szélerősödést, esőket, átmeneti lehűlést ígér. Akár egy-egy zivatargóc kialakulásának is kedvező helyzet alakulhat ki a front érkezésekor.