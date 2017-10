Időjárás-előrejelzés

Hurrikánriadó az Egyesült Államok déli partvidékén

Hurrikánriadót hirdettek az Egyesült Államok déli partvidékein, a louisianai New Orleansban pedig a polgármester elrendelte a kiürítést a várhatóan hurrikánná erősödő Nate trópusi vihar közeledtével. 2017.10.07 19:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nicaragua

New Orleans polgármestere, Mitch Landrieu elrendelte a város egyes részeinek kiürítését, szombat estétől pedig kijárási tilalom lesz a városban. Louisiana, Mississippi és Alabama déli, tengerparti vidékein, valamint Florida délnyugati részén hurrikánriadót és rendkívüli állapotot rendeltek el.



A Nate trópusi vihar egyelőre a karibi térségben pusztít, Honduras és a mexikói Cancún közelében. Costa Ricán, Nicaraguában és Hondurasban eddig 24 halálos áldozatot követelt. A vihar az amerikai hurrikánközpont előrejelzései szerint – várhatóan 2-es erősségű hurrikánként – vasárnap reggel éri el az amerikai partokat.



New Orleansban, amelynek nagy része a tengerszint alatt fekszik, helyi idő szerint szombat délig kell a megjelölt területeket elhagyniuk az ott élőknek, szombaton délben lezárják a tengerártól védő zsilipeket. John Bel Edwards, Louisiana kormányzója az állam egész területére rendkívüli állapotot hirdetett, és a Nemzeti Gárda 1300 tagját mozgósította.



A még az Irma hurrikán pusztításaival küszködő Floridában Rick Scott kormányzó az állam 29 megyéjében hirdetett rendkívüli állapotot, s arra intette az ott élőket, hogy igyekezzenek elhagyni a vidéket, mert a vihar közeledtével lezárják az utakat és a hidakat.



„Floridában mi tudjuk, hogy mindig a legrosszabbra kell készülnünk, miközben a leginkább jóban reménykedünk, de nem bízhatjuk a dolgokat a szerencsére” – fogalmazott a kormányzó. Hozzátette: mindenkinek a lehető leggyorsabban be kell szereznie vizet, élelmiszert és gyógyszert, mert a vihar nagy sebességgel közeledik.



Mississippi állam kormányzója, Phil Bryant is sajtótájékoztatót tartott péntek este és közölte: az állam felkészült a Nate hurrikánra. Mississippiben tornádókra is számítanak.



Kay Ivey, Alabama kormányzója már hétfőn reggel kihirdette a rendkívüli állapotot, és kötelező evakuálást ugyan nem rendelt el, de arra bátorította az alacsonyan fekvő területeken lakókat, hogy minél előbb vonuljanak az állam belső területei felé.