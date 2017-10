Időjárás-jelentés

Füstölt a tenger Krímnél - videó

A Dunántúlnál is kisebb (26 ezer km2 -es) Krím félsziget történelmünk kezdeteitől értékes területnek számított, amit az is bizonyít, hogy a környező birodalmak és civilizációk már az ókortól törekedtek a meghódítására. Sőt, napjainkban sem egy túl nyugodt térség. Jól mutatja ezt a "füstölgő" tengerről készült felvétel is. A párhuzam annyi, hogy a Trónok harcában egyébként Valyria vesztét többek között vulkánkitörések és földrengések okozták, az előbbiek olyan erősek voltak, hogy az égen lévő sárkányokat is elpusztították, ekkor alakult ki a Smoking Sea, ami az alatta lévő vízalatti vulkánok miatt füstöl és gőzöl állandóan.