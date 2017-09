Időjárás-előrejelzés

Az utolsó szeptemberi héten is több helyen lehet még 20 fok körüli meleg

Egyes területeken 15 Celsius-fok körüli maximumok várhatók, de többfelé még 20 foknál is melegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn a ködfoltok feloszlása után helyenként kisebb záporok kialakulhatnak. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de napközben időnként megélénkülhet a szél. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. Napközben 16-21 fokig melegszik a levegő.



Kedden a Dunántúlon többnyire erősen, a keleti megyék felett változóan felhős lesz az ég. Elsősorban a Dunántúlon várható elszórtan eső, zápor, de helyenként keleten is lehet kisebb csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet 15-24 fok között alakul, az Alpokalján lesz a leghűvösebb, a Tiszántúlon a legmelegebb.



Szerdán elsősorban az Alpokalján alakulhat ki helyenként eső, zápor. A Dunántúlon megélénkülhet a légmozgás. A minimumhőmérséklet 9-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 19-24 fok között alakulnak.



Csütörtökön többnyire napos idő valószínű kevés felhővel, csapadék nem várható, de megélénkülhet a szél. A leghidegebb órákban 6-12 fok lehet. Napközben 18-22 fokig melegszik a levegő.



Pénteken sok lesz a napsütés és nem valószínű csapadék. Szombaton már felhősebb lesz az ég és elszórtan lehet eső, zápor is. A minimumok mindkét nap 5-11, a maximumok 15-20 fok között alakulnak.



Vasárnap, október első napján többnyire erősen felhős időre és több helyen esőre, záporra lehet számítani. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. Napközben 14-19 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.