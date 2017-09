Időjárás

Csütörtökön durván ránk szakad az ég

hirdetés

Időkép

Szeptemberhez képest hűvösebb, gyakran szeles időt tartogat a hét nagy része, és esőre, záporokra is több alkalommal készülhetünk.



Csütörtökön egy felettünk kimélyülő ciklon hatására sokfelé várható eső, zápor, előreláthatólag a keleti és középső országrészben hullhat sokfelé kiadós mennyiség. Keleten, északkeleten többfelé 20-40 mm csapadék is lehullhat, sőt kisebb körzetekben az 50 mm-t is meghaladhatja az eső mennyisége.



Az erős északnyugati szél a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódhat. Igazán kellemetlen időben lehet tehát részünk, nem beszélve arról, hogy a legmagasabb hőmérséklet országszerte inkább majd az október végét idézi majd: délután mindössze 12-17 fokot mutathatnak a hőmérők.



Pénteken még többfelé élénk lehet a szél, de javul az idő, egyre többfelé kisüt a nap.