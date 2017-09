Hurrikán

Miközben mindenki a női nevű hurrikánokra figyel, José már New Yorkot kóstolgatja

A hivatalos képen is látszik, milyen közel van a hurrikán az Egyesült Államok legnépesebb városához, amely egyben az amerikai kontinens 2. legnagyobb városa is.









Az utóbbi pár hétben több, szélvész is pusztított a térségben. Általában ilyen nagy intenzitású viharok a Csendes-óceán nyugati részén alakulnak ki, ahol az óceáni hőtartalom erősíti a hurrikánokat. Csakhogy Harvey után Irma, Katja, Mária és José is bőséges óceáni hőnek örvend, mivel a tenger felszíni hőmérséklete szokatlanul enyhe, az óceán pedig az év klimatológiai csúcsán áll a Kis-Antillák közelében. Itt született egyébként José is.



Érdekesség, hogy 1853 óra egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy egy szezonon belül több, négyes erősségű hurrikán csapjon le az Egyesült Államokra. Pedig a Harvey pusztítása után Irma és Mária és sokkal hevesebben csapott le...