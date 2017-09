Vihar

Letarolta az erdőket a vihar Romániában

Mobiltelefonos riasztórendszert dolgoz ki a román kormány annak érdekében, hogy időben lehessen értesíteni a lakosságot a közelgő veszélyes meteorológiai jelenségekről - jelentette ki Mihai Tudose román miniszterelnök hétfőn, miután Carmen Dan belügyminiszterrel együtt részt vett Temesváron a vasárnapi vihar által okozott károk elhárításán dolgozó válságstáb ülésén.



Mihai Tudose elmondta: reggel Bukarestben találkozott a telefontársaságok, a Különleges Távközlési Szolgálat (STS), valamint a távközlési hatóság (ANCOM) képviselőivel, és megtalálták a megoldást a telefonos riasztórendszer létrehozására. Hozzátette: már dolgoznak is a szakemberek a rendszeren, mely egy-két hónapon belül várhatóan működőképes is lesz.



A miniszterelnök elmagyarázta: olyan rendszert alakítanak ki, amelyen keresztül mindenki, aki egy meteorológiai jelenségek, vagy akár tűz által veszélyeztetett területen tartózkodik, riasztást kap telefonján keresztül a közelgő veszélyről. Hozzátette: a riasztás szövegét a katasztrófavédelem küldi el a telefonszolgáltatóknak, és ez a szerv határozza meg azt a területet is, amelyen szórni kell az üzenetet.



Mihai Tudose szerint ugyanis a hagyományos riasztási módszerek elavultak. A médián keresztüli riasztás éppen azokhoz nem jut el, akik a szabadban tartózkodnak. Azt is megjegyezte, hogy a román meteorológiai szolgálat vasárnap csak fél órával a vihar előtt látta a katasztrófahelyzetet, és a rövid idő csak a hatóságok riasztására volt elég.



A miniszterelnök úgy értékelte: mind a belügyi alakulatoknál, mind a hadseregben, mind pedig az egészségügyi intézményekben példás volt a vasárnapi mozgósítás. Csupán a bánsági megyék áramszolgáltatóját bírálta élesen, amiért 24 órával a vihar után még mindig települések tucatjain kell nélkülözni az áramszolgáltatást.



Mihai Tudose a közintézményekben keletkezett károk gyors felmérését kérte, hogy a szerdai kormányülésen a kabinet már rendelkezhessen a helyreállításra szánt összegek kiutalásáról.



Romániában nyolc halálos áldozata és 137 sebesültje volt annak a viharnak, amely vasárnap délután söpört végig a bánsági és az erdélyi megyéken. A katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint az erős szél 137 épület tetőszerkezetét károsította, 290 fát döntött utakra, autókra. Az úttestre dőlt fák miatt 12 országúton és hat megyei úton szünetelt több-kevesebb ideig a forgalom. A vasúti pályát 42 szakaszon zárták el a sínekre zuhant fák. Az országban 568 település maradt teljesen vagy részben áramellátás nélkül. Temes, Bihar, Arad és Kolozs megye 42 iskolájában szünetelt hétfőn a tanítás a vihar által okozott károk miatt.