Ki nem találja, mi van az apáca kezében!

Floridában a legnagyobb kihívás a romok eltakarítása az Irma hurrikán elvonulása után. Miamiban, Fort Lauderdale-ben és Jacksonville-ben az utcákról kezd visszahúzódni az áradat. Jacksonville-ben sok olyan negyed is víz alá került, amelyről korábban soha, senki nem gondolta volna, hogy áradás áldozata lehet. Mindenesetre, senki sem rest, hogy a maga környezetében rendet tegyen, és újra úgy élhessen tovább, mint a hurrikán előtt.



A 34 fokos hőséggel és a fullasztóan magas páratartalommal küszködő Floridában 2 millió 700 ezer lakásban még mindig nincs áram, az államnak sürgős és jelentős segítségre van szüksége az újjáépítéshez.



A legfontosabb az áramszolgáltatás helyreállítása. Emellett Florida két fő országútját ismét megnyitották a forgalom előtt, mindkét úton óriási a zsúfoltság. A vihar elől elmenekült floridaiak áradata tart hazafelé.



A hurrikánból trópusi viharrá csendesült Irma csütörtökön délután Georgia államot is elhagyta, Nathan Deal kormányzó utasítására megkezdődött a károk számbavétele. A vihar csütörtökön Dél-Karolinában pusztított.



Texas állam kormányzója, Greg Abbott csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Harvey hurrikán Texasban több mint 80 halálos áldozatot követelt. Abbott elmondta: végleges adatok sem a halálos áldozatok számáról, sem a károk nagyságáról nincsenek.