Míg mások a hurrikánnal küzdöttek, ők szétlopták magukat Floridában

Míg a floridai rendőrség 0-24 órában mentette ami menthető, néhányan kihasználták az alkalmat, hogy szert tegyenek némi luxuscikkre, úgy sem élünk örökké felkiáltással.

Egyesek lakásokat fosztogattak, mások cipő-, illetve sportruházati boltba törtek be, és vitték mázsaszámra a portékát. Azzal persze nem kalkuláltak, hogy noha mindenki a hurrikán ellen küzd, a biztonsági kamerák azért még működnek.

A felvételek alapján csak Fort Lauderdale-ben 19 embert tartóztattak le.

