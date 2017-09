Hurrikán

Kapd be, Irma! - üzenték Miami vakmerő lakosai

Több mint egy tucat bátor floridai lakos kockáztatta az életét Miamiban, mikor úgy döntött, hogy beint Irmának, a hurrikánnak, és csak azért is utcára mennek és csak azért is jól fogják érezni magukat.



Fuck, Irma - kiabálták a szörfösök, akik a több mint 200 km/óra erejű szél ellenére pezsgőztek és partiztak a Miami Beachen. A bátor lakosok piáltak, szörföztek, gördeszkáztak.



Mint mondták, az óceán vize úgy kavargott, mint egy mosógépben a víz. A tengerparton azzal a céllal gyűltek össze, hogy megemlékezzenek szörföstársaikról is, akik szörfözés közben vesztették életüket.

A trópusi viharrá szelídült Irma hurrikán hétfőn már Florida északi vidékein és Georgia államban pusztított, miközben Dél-Floridában újabb áradásokat okozott.



Miami 72 százaléka áram nélkül maradt, egész Floridában több mint hatmillió lakásban szűnt meg az áramszolgáltatás. A Miami Beachre vezető utakat a rendőrség lezárta. Az állam déli és középső vidékein a városokban és kisebb településeken is mindenütt változatlanul hömpölyög a víz, az utak víz alatt vannak, az áradat fákat, törmelékeket, házdarabokat, bútorokat sodort magával. A városban ugyanakkor már megkezdődtek a mentési munkálatok.



Özönvízszerű esőzéssel pusztított az Irma Orlandótól északra, illetve északkeletre. Gainesville, Jacksonville vízben állt, sok helyütt derékig ért az utcákon a víz. A Fort Lauderdale és Jacksonville között, keleti partvidéken 10-11 méteres hullámokat vetett a vihar, s bár Irma hétfőn már "csak" trópusi viharrá mérséklődött, a szakemberek változatlanul veszélyesnek ítélték.



Közben Florida nyugati partvidékén, Naples környékén jelentősen megjavult az időjárás, és sok településen elállt az eső. A Mexikói-öböl menti partszakasz jó részét elmosta a hurrikán. Rick Scott, floridai kormányzó bejelentette: hétfőn délután az állam legdélibb részén fekvő Keys-szigetcsoportra utazik. Egyes szigetek, így például Key Largo vagy Islamorada, az amerikai televíziók tudósításai szerint romokban hever, egyetlen ház sem maradt épen.