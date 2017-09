Hurrikán

Így nézték végig a floridaiak, hogyan közelít a végzetük

Irma pusztító szele víztölcséreket gerjesztett, a víz tetejét szinte leemelte az óceánról a heves forgószél.

Elérte Floridát az Irma hurrikán, az elképesztő erejű szél mindent visz, ami csak az útjába kerül. Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint tornádók is kialakulhatnak a Miami, illetve az attól északra fekvő Jupiter város közötti mintegy 140 kilométer hosszú partszakaszon.

Elérte a Florida Keys szigetcsoport déli részét az Irma hurrikán felhőfala, amelyben a legnagyobb erejű széllökések mérhetők – közölte vasárnap az amerikai meteorológiai szolgálat.



A hurrikán szeme – vagyis középpontja – továbbra is még nagyjából 24 kilométeres távolságra van a szigetcsoporttól. A ciklon óránként 13 kilométeres sebességgel közelít a szárazföld felé. Irma az előrejelzések szerint a Florida Keys szigetcsoport elérése után a Floridai-félsziget délnyugati partján halad majd tovább. Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint tornádók is kialakulhatnak a Miami, illetve az attól északra fekvő Jupiter város közötti mintegy 140 kilométer hosszú partszakaszon.

Az amerikai országos hurrikánközpont (NHC) közlése szerint az Irma felhőfalában óránkénti 215 kilométeres szelet mértek. A meteorológiai szolgálat pedig a Key Westhez közeli állomásán óránkénti 145 kilométeres széllökéseket regisztrált.

Az FPL floridai áramszolgáltató honlapja szerint több mint 500 ezer háztartás maradt áram nélkül az Irma hurrikán miatt. Szakértők szerint további áramkimaradásokra kell felkészülni a közelgő, négyes erősségű trópusi ciklon miatt.



Az NHC adatai szerint az Irma hurrikán átmérője több mint 560 kilométer, és a központja feltehetően az állam nyugati részét érinti majd, de a Florida keleti partján fekvő Miami térségében is életveszélyes erejű széllökésekre számítanak. A hurrikán tovább erősödhet, mert miután elhagyta Kubát, olyan vízfelület fölé ért, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 Celsius-fokot, és a "kádmeleg" víz tovább táplálja a hurrikán erejét. A trópusi ciklon a Karib-térségben több mint húsz ember halálát okozta.



Az orkán erejű szél özönvízszerű esőt hozott magával. A hatóságok hatmillió ember evakuálását rendelték el, ugyanis soha nem látott pusztításra készülnek a térségben.



A félelmetes hullámok igazolták azt, amit a hatóságok napok óta mondtak, vagyis, hogy a térségben elképesztő pusztítást végezhet a vihar. Néhány órával ezelőtt az utolsó figyelmeztetések is elhangoztak: aki marad, annak tette öngyilkossággal ér fel.



Emlékeztettek arra is, ha a vihar lecsap, már ne hívják a 911-es segélyhívót, mert senki nem felel majd.



Donald Trump amerikai elnök a hurrikán érkezése előtt ismét felszólította a floridaiakat, hogy ne tegyék kockára életüket és vonuljanak biztonságos helyre.



"Elképesztő erővel rombol ez a vihar. Felszólítok mindenkit, hogy térjen ki a hurrikán útjából, és kövesse a helyi vezetés utasításait. A tárgyak pótolhatók, az emberéletek nem - fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, most a biztonság a legfontosabb.



A vihar azóta már elérte Floridát, özönvízszerű esőzéssel és óránként 250 kilométeres sebességgel pusztít, átmérője pedig több mint 560 kilométer.



Floridában nagyjából 50 ezer magyar él, többségük az elmúlt napokban már elmenekült a hurrikán elől az ország más részeibe.



Egy Miamiban élő nő néhány órával az Irma érkezése előtt azt mondta: összefogtak a magyarok, és mindenben segítik egymást. Létrehoztak például egy közösségi oldalt is, amelyen bárki jelezheti, ha segítségre van szüksége.