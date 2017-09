Ez a 3 hurrikán rajzolja át a karibi térséget

A szerda esti jelentések szerint a Francia-Antillákon a valaha feljegyzett legnagyobb erejű hurrikánként haladt át az Irma. Csütörtökön Puerto Ricónál tombol a rendkívül heves, 5-ös erősségű, Florida felé tartó forgószél, amely szinte a földdel tette egyenlővé Antigua és Barbudát.

Irma után sem nyugodhat meg a térség, egy kettes fokozatú hurrikán követi a szupervihart, amit Josénak neveztek el. Ez önmagában nem jelentene veszélyt, de az Irma utáni helyreállítási és mentési munkákat könnyen akadályozni tudja majd. Emellett egy harmadik vihar is alakulóban van a Mexikói-öbölben: ez a Katia, amit szerdán késő este hivatalosan is hurrikánnak minősítettek a meteorológusok. Katia jelenleg Mexikó partjaitól nagyjából 300 kilométerre tartózkodik, a szélerőssége 100-120 km/óra.



Legutóbb hét éve fordult elő, hogy a térségben egyszerre három hurrikán pusztítson. A CNN animációján jól látható, hogy helyezkednek el: Katia nyugaton az öböl szélén a mexikói partoknál, Irma középen, Kubához közelítve, míg Jose messze kinn az Atlanti-óceánon:

