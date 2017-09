Hurrikán

Hatalmas szeme van Irmának

Rick Scott, floridai kormányzó szerda délelőtti sajtóértekezletén azonnali evakuálásra szólította fel a Florida déli részén élőket az Irma hurrikán miatt.



Floridában azonban nemcsak a déli vidékeken, hanem az egész államban készülni kell a hurrikánra fogalmazott Rick Scott. "Irma nagyobb, gyorsabb, erősebb és veszélyesebb, mint az 1992-ben pusztított Andrew hurrikán" - figyelmeztetett a kormányzó, hozzátéve, hogy "a házakat újjáépíthetjük, de az életeket nem".



Rick Scott már hétfőn szükségállapotot hirdetett ki Florida valamennyi megyéjére, szerdán délelőtt pedig elrendelte a Nemzeti Gárda készültségét és a közintézmények és iskolák bezárását péntektől. Az Irma hurrikán ugyanis várhatóan szombaton ér partot Floridában.



Donald Trump elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki Floridában, Puerto Ricóban és az amerikai Virgin-szigeteken. Szerda reggeli Twitter-üzenetében az elnök közölte: "szorosan figyelemmel kísérjük a hurrikánt, munkatársaim, akik kiváló munkát végeztek Texasban, már Floridában vannak". A közelgő hurrikán veszélyességére figyelmeztetett a Fehér Ház belbiztonsági tanácsadója, Tom Bossert. A tanácsadó szerdán egy washingtoni biztonságpolitikai konferencián tért ki a várható veszélyekre, s mint fogalmazott: az újabb hurrikán "valóban nagyon félelmetes" és "válsággal kell szembenéznünk". Az amerikai külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben óva int a kubai utazásoktól és arra sürgeti az amerikaiakat, hogy "gondolják át esetleges útiterveiket", mert a hurrikán Kubában is életveszélyes pusztításokkal jár majd.



Key Westen és a Florida legdélibb részén fekvő szigeteken már tart valamennyi ott élő elköltöztetése, Miamiban szerdán kezdődött meg az épületek lezárása és a menekültszállások kialakítása. Az amerikai televíziók helyszíni tudósításai szerint a dél-floridai boltokból rohamosan fogynak az élemiszertartalékok és a palackozott vízkészletek, a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) már készül a szállítmányokkal.



Az Irma hurrikán jelenleg a francia Saint Martin és Saint Barthélémy szigeteknél tombol, a Bahamákon - ahol arra számítanak, hogy a vihar hat méter magas hullámokat korbácsol majd - Hubert Minnis kormányfő bejelentette, hogy mind a hat szigeten tart az evakuálás.



Az amerikai Hurrikán Központ előrejelzései szerint a hét végéig nem csökken a vihar erőssége, és Irma várhatóan 5-ös erősségű hurrikánként csap le Floridára.



Közben Észak-Karolinában is megkezdődtek az előkészületek az Irma hurrikánra. Az állam partvidéki területein a kormányzó kötelező kiürítést rendelt el. A hurrikán ugyanis -az előrejelzések szerint - végigsöpör majd az Egyesült Államok atlanti partjain, érintve Észak-és Dél-Karolinát, Virginiát, Marylandet, Delavárt és New Jersey államot is.



Az amerikai Hurrikán Központ szerdán, a kora délutáni órákban arra figyelmeztetett, hogy a Mexikó partjainál tomboló Katia trópusi vihar néhány napon belül hurrikánná erősödik majd.