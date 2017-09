Időjárás-jelentés

A héten többször is lesz eső, de melegszik az idő

A hét elején többfelé 20 Celsius-fokig sem emelkedik a hőmérséklet, a hétvégén viszont 30 fok közeli meleg is lehet.

A héten is többször várható eső, csapadék. A hét elején többfelé 20 Celsius-fokig sem emelkedik a hőmérséklet, a hétvégén viszont 30 fok közeli meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzésből.



Hétfőn az ország északkeleti részén több helyen várható eső, zápor, esetleg zivatar, de estére jelentősen csökken a csapadékhajlam. Másutt gomolyfelhős, napos idő várható, néhol záporral. Az ország középső részén helyenként megerősödhet a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-14 fok között alakul, délnyugaton lesz a leghűvösebb. Napközben 17-23 fokig melegszik a levegő.



Kedden a déli óráktól észak felől az ország keleti felén erősen megnövekszik a felhőzet. Északkeleten többfelé valószínű eső, másutt csak néhol alakulhat ki futó zápor. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a légmozgás. A leghidegebb órákban 6-13 fok lehet. Napközben északkeleten 17-20, másutt 20-24 fokig melegszik a levegő.



Szerdán északkeleten és északnyugaton helyenként lehet záporeső, másutt nem valószínű csapadék. Hosszabb-rövidebb időszakokra a nap is kisüt. A minimumok 8-15, a nappali maximumok 20-26 fok között alakulnak.



Csütörtökön és pénteken a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan alakul ki záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet csütörtökön 11-16, pénteken 7-13 fok között valószínű. Csütörtökön napközben 19-25, pénteken 18-23 fokig melegszik a levegő.



Szombaton napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 7-13 fok lehet. A nappali maximumok 22-27 fok között alakulnak.



Vasárnap is több órára kisüt a nap, de helyenként előfordulhat zápor, erős széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb 24-29 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.