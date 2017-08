Hurrikán

Harvey Louisianában is pusztít

hirdetés

Szakadatlanul ömlött az eső hétfőn is Texasban a több napja pusztító Harvey hurrikán nyomán. Texas állam nagy része után Louisiana államot szintén katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították.



Az időközben trópusi viharrá szelídült hurrikán eddig mintegy 300 ezer embert kényszerített otthona elhagyására, Houstonban és Texas államban más helyütt is változatlanul nagy erővel mentik az esőzések és az áradások áldozatait.

A pusztító áradásokat történelminek minősítik az Egyesült Államokban. Az eső változatlanul zuhog, a folyók vízszintje változatlanul emelkedik, és a meteorológusok hét végéig nem jósolnak változást. Az áradás várhatóan még több vidéket önt majd el. A texasi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a veszély korántsem múlt el, és a folyók várhatóan hetekig nem húzódnak vissza medrükbe.



"Még sokáig kell megküzdenünk a pusztítással. A Harvey változatlanul veszélyes vihar" nyilatkozta Elaine Duke, ügyvezető belbiztonsági miniszter hétfő délelőtti rövid sajtótájékoztatóján Washingtonban.

A vihar immár jelentős mértékben pusztít a szomszédos Louisiana államban is. Donald Trump elnök hétfőn délelőtt katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Louisianát is, ahol helyenként 60-70 centiméternyi csapadékra számítanak. John Bel Edwards, Louisiana kormányzója kifejezetten kérte az elnök segítségét, arra hivatkozva, hogy az államban - Texashoz hasonlóan - életek kerültek veszélybe. A legtöbb figyelem azonban továbbra is a texasi Houstonra, az Egyesült Államok negyedik legnagyobb városára és környékére irányul. A városban - annak ellenére, hogy a hatóságok azt kérték az emberektől, hogy ne mozduljanak ki otthonaikból - a legtöbben igyekeznek kijutni házaikból, attól tartva, hogy az emelkedő vízszint miatt a házak kártyavárként összedőlnek. A mentőcsónakok mellett felfújható játékokon és kis csónakokon is menekülnek az emberek - az egyébként mellkasig érő vízben - a menedékhelyek felé.

Tervbe vették valamennyi houstoni kórház kiürítését.



Greg Abbott, texasi kormányzó vasárnap este bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda 3 ezer tagja vesz részt a mentésben, hétfőn újabb ezer gárdista érkezett az államba. A szövetségi katasztrófaelhárítási hivatal (FEMA) több mint 5 ezer munkatárssal segít a mentésben.



A Houston délnyugati részén fekvő Brazos folyó már szombaton kilépett medréből, a szakemberek arra számítanak, hogy vízszintje hétfő estére több mint tizenöt méter magasra emelkedik. A térségben változatlanul tornádóriadó van érvényben.