Texas államra csap le az egyre jobban dühöngő hurrikán

A péntekre hurrikánná erősödött Harvey 200 kilométer per órás szélerősséggel, ennél is nagyobb széllökésekkel, négyméteres vihardagállyal készül partra szállni Texas-nál. Ez lehet az Egyesült Államokat ezen térségét sújtó egyik legádázabb forgószél az elmúlt 12 évben (2005-ben Rita pusztított). Texas mellett Louisiana és még akár Mississippi is kaphat az égi áldásból.



Az egyre erősödő vihar feltételezett útján található településeken megkezdődtek az előkészületek és az evakuáció. Az ország kőolaj-finomítóinak 45 százaléka ezen a területen található, sőt a kitermelés ötöde is it történik, köszönhetően az offshore olaj- és gázplatformoknak. Feltehetően jelentősen megemelkednek majd az árak.



Bár a hurrikánoknak nem tesz jót a szárazföld, Harvey feltehetően három napig is "életképes" marad, ami rengeteg esőt és árvizet okoz a térségben.

