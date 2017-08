Napfogyatkozás: elsírta magát a meghatódott időjós

Mint arról a ma.hu is beszámolt, mintegy 200 millió amerikai nézte a szabadban Oregontól Dél-Karolináig az évszázad napfogyatkozásának nevezett természeti jelenséget.



Egy biztos, senki nem reagált olyan szerethetően a természeti jelenségre, mint Tom Skilling, a WGN-TV időjósa. Semmi kétség, ez lehetett a férfi életének egyik nagy pillanata.

TEARS OF JOY: Tom Skilling got a little emotional during his cover of the eclipse. We feel you, Tom. @Skilling #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/T18DvLw1SG