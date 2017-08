Pusztító

Magyarország felett a kanadai erdőtüzek füstje

Az erdőtüzek füstje Magyarországra is eljutott, a műholdképeken túl alkalmanként szabad szemmel is megfigyelhető - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.



A füst a nyugatias áramlással nagy távolságra is eljutott, mely Európa felett fátyolos megjelenésű sávok formájában látható a reggeli műholdképeken, illetve alkalmanként a esti és reggeli órákban szabad szemmel is megfigyelhető az égen.



Fotók: Országos Meteorológiai Szolgálat

Vasárnap esti siófoki webkamera felvétele. A magasban lévő füst sávja a kép bal oldalán látszik a Stratocumulus felhők felett.





A 8-10 km-es magasságban lévő fátyolszerű füstréteg jól megfigyelhető a fővárosból is augusztus 21-én napkeltekor.