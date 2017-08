Ünnep

Országszerte várható eső augusztus 20-án

Az egész országban várható eső vasárnap, az államalapítás napján - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken délután Facebook-oldalán.



A meteorológiai szolgálat rövid tájékoztatójában megerősítette, hogy a hétvégén biztosan eléri az országot a hullámzó hidegfront. Ezt megelőzően viszont még szombaton az ország nagy részén kánikula lesz, a lehűlés a nyugati megyékben kezdődik.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet általában 16-21 fok között valószínű, de az Északi-középhegység völgyeiben akár 14 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 31-36 fok között várható, de északnyugaton 30 fok alatti értékek is lesznek.



Vasárnap a leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. A nappali maximumok várhatóan 18-25 fok között alakulnak (a tartósan borult, csapadékos helyeken lesz a leghűvösebb, a Tiszántúl keleti felén pedig még 25 fok fölé melegedhet a levegő).



A meteorológiai szolgálat - válaszai között - kitért arra is, hogy vasárnap országszerte esni fog, de egyszerre nem mindenütt. A nap első felében a Dunántúlon és középső megyékben eshet, később keleten - záporeső, egy-egy zivatar is lehet. Az esti órákban döntően az ország keleti harmadán lehet csapadék.



A szél többnyire erős (40-55 kilométer/órás) lesz, de a Dunántúlon és esetleg északkeleten néhol viharos (60-65 kilométer/órás) lökések is lehetnek. Vasárnap a Heves-Békés sáv lehet a legkevésbé szeles terület - írta a meteorológiai szolgálat, de kiemelték: a helyzet változhat, ezért ajánlott tájékozódni a meteorológiai szolgálat honlapján, ahol az előrejelzések és veszélyjelzések mellett Budapest, valamint a Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó időjárásáról külön oldalakon is tájékozódni lehet.