Időjárás-jelentés

Komoly vihar közeleg - már kiadták az első riasztásokat

hirdetés

Szombaton délután eleinte csak néhol – főként déli határvidéken, Alföld déli, délkeleti részén, illetve az északkeleti határvidéken alakulhat ki zivatar. Kora estétől dél felől az ország keleti harmadán, Tiszántúlon egy kiterjedt zivatarrendszer kialakulása várható.



A zivatarokat felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30 mm csapadék), viharos (helyenként 70-80 km/h körüli) szél, jégeső kíséri. Este néhol heves zivatar kialakulása is valószínű 90 km/h-t meghaladó széllel és nagy méretű jéggel.



Az éjszakai órákban további intenzív csapadék (eső, zápor, zivatar) várható a keleti országrészben, így összességében több helyen is hullhat ~20-50 mm csapadék.



Vasárnap reggeltől az Alföldön, északkeleten is fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása.