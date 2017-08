Időjárás-jelentés

Már csak errefelé vannak elsőfokú figyelmeztetések

Mind a hőség, mind a heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt már csak néhány keleti megyében van elsőfokú figyelmeztetés. Estétől keleten nagy mennyiségű eső is várható. 2017.08.12 07:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat reggeli veszélyjelzésében azt írta: keleten is megszűnik a hőség. Szombaton már csak a Tiszántúlon alakulhat 25 Celsius-fok körül a napi középérték. A hőség veszélye miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van még érvényben elsőfokú figyelmeztetés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24-29 fok között várható, de az északnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyírségben és a keleti határvidéken melegebb is lehet. Késő estére többnyire 19-24 fok közé hűl le a levegő.

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Azt írták: napközben is inkább a keleti megyékben fordulhat elő néhol zivatar. Majd este, késő este kezdődhet a Tiszántúlon "kiterjedtebb zivatartevékenység". A zivatarokat felhőszakadás, viharos széllökés, jégeső kísérheti. Estétől a Tiszántúlon több helyen nagy mennyiségű (akár 20 milliméternél is több) eső hullhat. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a sok eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Kitértek arra is, hogy a Dunántúli-középhegység vidékén és a főváros tágabb környezetében az északnyugati szél legerősebb lökései 60-65 kilométer/óra körül alakulnak szombaton.