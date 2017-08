Vihar

137 kilométer/órás szél süvített Sopronban

A csütörtök esti heves zivatarok során sok helyen 100 kilométer/órásnál is erősebb volt a szél a Nyugat-Dunántúlon. 2017.08.11 11:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán úgy fogalmaztak, hogy "durva szélvihar tombolt" csütörtökön este az Alpokalján. Térképük szerint sok helyen rögzítettek 90 kilométer/óra körüli szélerősséget, volt ahol 100-110 kilométer/órát is meghaladta a szél erőssége. A maximum 137 kilométer/óra volt, amelyet Sopronban regisztráltak.



Bár csapadék csak a nyugati határszél közvetlen közelében hullott, a rendszer kifutószele a Dunáig is eljutott - tették hozzá.



Péntek délelőtti, az az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: délutánig a Nyugat-Dunántúlon, utána, az éjszaka első feléig a Dunántúl középső és keleti harmadán, végül hajnalban a középső országrészben és az Északi-középhegység vidékén lehet többfelé zivatar. Szombaton napközben általában kis eséllyel lehet zivatar, majd este, késő este kezdődhet a Tiszántúlon "kiterjedtebb zivatartevékenység". A zivatarokat felhőszakadás, viharos (néhol 70-80 kilométer/órát meghaladó) széllökés, itt-ott jégeső kísérheti.



A heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt péntekre Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett országszerte a hőség miatt is figyelmeztetnek. Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében továbbra is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés van érvényben. A csúcshőmérséklet általában 32-38 Celsius-fok között valószínű, de a nyugati határvidéken csupán 29, 30 fok valószínű. Késő estére 22-30 fok közé hűl le a levegő.



Azt írták: lassanként kezd visszaszorulni a meleg délkelet felé, pénteken a Nyugat-Dunántúlon már 25 fok alá csökken a napi átlaghőmérséklet, míg másutt még marad a 27-29 fokos középérték. Szombaton már csak a Tiszántúlon alakul 25 fok körül a napi középérték.