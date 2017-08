Vihar

Több mint huszonötezer háztartásban nincs áram Nyugat-Dunántúlon

Több mint huszonötezer háztartásban még szünetel az áramszolgáltatás a csütörtök esti vihar miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében, a károk elhárításán teljes létszámmal és külsős partnerek bevonásával dolgozik az E.ON, de lesznek olyan helyek, ahol a javítás szombatra húzódik - tájékoztatta a társaság szóvivője péntek délelőtt az MTI-t.



Egyházi Nikoletta közölte: Vas megyében 14 155, Győr-Moson-Sopronban 6228, Zalában pedig 5270 fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás.



A viharos szél csütörtök este érte el Zala, majd Vas és Győr-Moson-Sopron megye térségét. Az áramszolgáltatásban a vezetékekre dőlő fák, leszakadó faágak okoztak fennakadásokat, de sok oszlopot, köztük vasszerkezeteket is kidöntött a szél.



A legtöbb meghibásodás Szombathely és Győr térségében történt, péntek reggel 64 középfeszültségű vonalat érint még áramszünet. A hibaelhárításokon éjszaka is dolgoztak, de a munkát nehezítette, hogy sok helyen az utakra is fák dőltek, ami jelentősen lassította a közlekedést.



A javításokat a katasztrófavédelem is segíti, a kidőlt fákat távolítja el a villanyvezetékek és oszlopok közeléből.



Az E.ON reggel felvette a kapcsolatot az érintett települések polgármestereivel, hogy tájékoztassa őket a hibaelhárítás folyamatáról.