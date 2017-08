Időjárás

Hőség - A fővárosban és hét megyében harmadfokú a figyelmeztetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: csütörtökön tetőzik a hőség, szinte mindenütt 27, a déli országrészben 29 Celsius-fok feletti középértékek várhatóak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között valószínű. Késő estére 24-32 fok közé csökken a hőmérséklet.



Emiatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron és Tolna megyében harmadfokú, az ország többi megyéjében másodfokú a figyelmeztetés. Emellett felhívták a figyelmet arra is, hogy az UV-B sugárzás is nagyon erős lehet.



A veszélyjelzés szerint pénteken lassanként kezd visszaszorulni a meleg délkelet felé; akkor a Nyugat-Dunántúlon már 25 fok alá csökken a napi átlaghőmérséklet, míg másutt marad a 27-29 fokos középérték.



Kitértek arra is, hogy csütörtökön a Nyugat-Dunántúlon alakulhat ki néhol zivatar, átmeneti viharos széllökésekkel. Péntek délután a lehűlést okozó hidegfronthoz kapcsolódóan a Dunántúlon már több helyen lehetnek zivatarok, amelyeket jégeső, viharos (akár 80-100 kilométer/órás) széllökés és intenzív csapadék kísérhet.