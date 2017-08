Időjárás-jelentés

Ezt a komoly hőingadozást, ami jön, nehezen fogjuk viselni

Változékony, többször csapadékos idő lesz hétfőtől nagy hőingadozással: a hét közepére ismét visszatér a 38 fok körüli kánikula, a hétvégén azonban néhol már csak 20 fok körül alakulnak a maximumok. 2017.08.07

Hétfő

Reggel, kora délelőtt a Nyugat-Dunántúl kivételével még több helyen, délután inkább már csak északkeleten lehet eső, zápor, egy-egy zivatar, majd ott is megszűnik a kiterjedt csapadék. Ezt követően már csak elvétve lehet futó zápor. Emellett többfelé megerősödik, északkeleten és zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Napközben egyre inkább napos idő valószínű. A leghidegebb órákban 15-20 Celsius-fok lehet. A nappali maximumok általában 22-28 fok között alakulnak, de a tartósabban felhős északkeleti határvidéken ennél kissé hűvösebb idő sem kizárt.



Kedd

Napos idő várható, csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet 12-18, a maximumhőmérséklet 27-32 fok között valószínű.



Szerda

A napos idő mellett kialakulhat néhol zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 16-22, a legmagasabb hőmérséklet 32-37 fok között várható, délkeleten lesz melegebb.



Csütörtök

Kezdetben napos lesz az idő, majd késő délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan várható zápor, zivatar. Egyre nagyobb területen többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű. A nappali maximumok várhatóan 32-38 fok között alakulnak, délkeleten lesz a melegebb.



Péntek

Északnyugat felől egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. A szél erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 17-24, a legmagasabb hőmérséklet 25-37 fok között valószínű (északnyugaton lesz a hűvösebb).



Szombat

Többfelé várható zápor, zivatar erős, helyenként viharos széllel. A leghidegebb órákban 15-20 fok lehet. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap

Eleinte keleten még eső, zápor lehet, majd megszűnik a csapadék, de továbbra is gyakran lesz erős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul – olvasható az előrejelzésben.