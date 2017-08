Vihar

Már másodfokú riasztásokat adtak ki a zivatarok miatt

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint délkeleten több járásra már másodfokú riasztásokat is kiadtak a heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt.



Északnyugaton és az ország középső területein - köztük a fővárosban és Pest megye több járásában - egyelőre elsőfokú riasztások vannak érvényben mind a heves zivatar, mind a felhőszakadás veszélye miatt.



A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap délután Szombathelyen már csak 20 fokot mértek. Sopronban - ahová vasárnap délután dörgéssel, villámlással, erősebb széllökésekkel és közepes intenzitású esővel érkezett egy zivatar - sem emelkedett a hőmérséklet a reggel mért 22 fokhoz képest - jelentette az MTI tudósítója.



Vasárnap délután az északnyugati országrészben már több helyen 20 fokot, a Balatontól északra egy helyen csak 18 fokot mértek a meteorológiai szolgálat adatai szerint.



Az ország középső területein is van, ahol már 25 fok alá csökkent a hőmérséklet. Keleten még többfelé 37 Celsius-fok körüli meleg van, de délkeleten is - ahol a heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztásokat adtak ki - 30 fokra esett vissza a hőmérséklet vasárnap késő délutánra.



Vasárnap éjfélig az egész országban várható heves zivatar és a felhőszakadás.



Heves zivatarokra Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg felhőszakadásra Budapesten, valamint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében lehet számítani.



Vasárnap délután, este szórványosan várható intenzívebb zivatarok kialakulása, amelyhez viharos szél és 20 milliméter feletti csapadék társulhat. Kiemelten az Alföld keleti részén heves zivatarok kialakulása is várható óránkénti 90 kilométernél erősebb széllel és nagyméretű jéggel.



Éjszaka nyugat felől kiterjedt zivataros csapadékrendszer kialakulása várható, mely hétfő délelőtt kelet felé távozik. A csapadékmennyiség több helyen is meghaladhatja a 20 millimétert, de az intenzívebb zivatarokban helyenként (nagyobb eséllyel a Dunántúl déli és keleti részén, a Duna-Tisza közén) 40-50 milliméter is hullhat. A zivatarokat 60-80 kilométer/órás szél, jégeső is kísérheti. Főként az Alföldön egy-egy hevesebb zivatar is előfordulhat 80-90 kilométer/órás szélrohammal - emelték ki.



Kitértek arra is, hogy a napi középhőmérséklet vasárnap az Alföldön még jellemzően 28 fok körül várható, de északnyugat felől már hűvösebb levegő érkezik. A középhőmérséklet hétfőn már mindenhol 25 fok alatt alakul.