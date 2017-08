Időjárás-jelentés

Hőség: mindenkit érint a jelenlegi, extrém hőhullám

hirdetés

A jelenlegi, extrém hőhullám mindenkit érint, nemcsak a gyerekeket, az időseket és a krónikus betegeket, akik alapvetően érzékenyek az időjárási változásokra - mondta Pintér Ferenc humánmeteorológus, a Meteo Klinika vezetője az M1 aktuális csatornán.



Pintér Ferenc úgy fogalmazott: a jelenleg tetőző hőhullám extrémnek számít a hőmérsékleti magasságok és a tartóssága miatt is.



Jelezte: kutatások szerint a magyar népesség 78 százaléka érzékeny az időjárási változásokra.



Kitért arra is, hogy az érkező hidegfront is nagyon komoly veszélyeket jelent azokra, akik érzékenyek a hirtelen változásokra, ráadásul a szervezetüket megterhelte a hőhullám.