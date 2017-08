Időjárás-hőség

Hőség - Újabb országos melegrekord dőlt meg a fővárosban

A legfrissebb veszélyjelzés szerint a tartós hőség miatt továbbra is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten és több megyében. 2017.08.05 14:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb országos hajnali melegrekord dőlt meg szombaton a fővárosban - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-t. Többfelé heves zivatarokkal érkezik a hidegfront.



Mint kifejtették: eddig ezen a napon a legmagasabb minimum-hőmérsékletet 2012-ben Pécsett mérték, 24,2 fokot. Szombatra virradóra az országban többfelé nem csökkent 25 fok alá a hőmérséklet, és ezzel megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja. A legmagasabb hőmérsékletet Budapest Lágymányoson mérték, ahol a leghidegebb órákban is csak 26,6 fokig hűlt le a levegő: így ez lett az új napi országos minimum-rekord.



A legfrissebb veszélyjelzés szerint a tartós hőség miatt továbbra is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten és Pest továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében.



Szintén a hőség a miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Veszprém és Zala megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben.



A meteorológiai szolgálat azt írta: szombaton még marad az országos hőség, a Dunántúl nagyobb részén 27, az Alföldön 29 fok feletti napi középhőmérséklet várható. A maximumuk szombat délután általában 33-38 fok között alakulnak, de északnyugaton és az Északi-középhegység térségében hűvösebb, a Dél-Alföldön melegebb is lehet. Késő estére 26-32 fok közé hűl le a levegő.

MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: vasárnap megkezdődik az enyhülés; a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben már 25 fok alá csökken a napi közép, de délkeleten sem valószínű már 29 fokot meghaladó átlag. A jelenlegi előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet 18-24 fok között, a legmagasabb hőmérséklet északnyugaton 28, délkeleten 36 fok körül alakul.



Kiemelték továbbá, hogy már szombaton az Alföld északi részén, majd késő délutántól inkább északnyugaton várható néhol zivatar kialakulása viharos szél kíséretében. Ezeken a tájakon egy-egy intenzívebb zivatar kipattanása sem zárható ki.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás és a heves zivatar veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki szombatra a meteorológiai szolgálat.



Azt írták: éjszaka és vasárnap reggel az északi, északnyugati területeken helyenként, majd napközben egyre inkább délebbre, és már nagyobb számban várható zivatarok kialakulása. Késő délutántól helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel a Dunántúl középső területein és az Alföld nyugati részén - írták, de megjegyezve: "ebben azonban viszonylag nagy a bizonytalanság".



Heves zivatarban lokálisan 20 millimétert meghaladó csapadékra, 2 centiméter körüli jégátmérőre, 80 kilométer/órát meghaladó széllökésekre is számítani kell - hangsúlyozta a meteorológiai szolgálat.