Hőség

Országos melegrekord dőlt meg hajnalban Budapesten

Csütörtökre virradóra az országos napi hajnali melegrekord is megdőlt Budapesten: 25,1 fokot mértek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.



Kifejtették: a forró nappalt követően hajnalra nagy területen nem csökkent 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet. A legmelegebb ezúttal is a fővárosban volt - tették hozzá.



A János-hegyen a leghidegebb órában is 25,1 fokot mértek, így ez lett az új augusztus 3-ai minimumhőmérsékleti rekord. Ez több mint 1 fokkal magasabb a Miskolcon 1905-ben és a Szeged belterületén 2009-ben mért 23,8 fokos hajnali rekordnál - írták.



Az előrejelzés szerint napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de eleinte északnyugaton időnként megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet délután 34 és 39, késő este 23 és 31 fok között valószínű.



A tartós hőség veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapestre és kilenc megyére adta ki a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetését. Az MTI-hez délelőtt eljuttatott veszélyjelzésük szerint a fővárosban, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében van érvényben a piros figyelmeztetés. Ezeken a területeken 29 fok feletti középhőmérséklet várható.



A többi megyére a hőség veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat csütörtökre. A jelenlegi előrejelzések szerint viszont a hétvégén tovább erősödik a kánikula.