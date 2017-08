Hőség

Több nagyvárosban vizet osztanak

hirdetés

A Főpolgármesteri Hivatal MTI-hez szerdán eljuttatott tájékoztatása szerint a péntek éjfélig elrendelt hőségriadó miatt Tarlós István főpolgármester utasította a főváros cégeit, hogy tegyenek meg mindent a lakosság hőérzetének csökkentéséért. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. locsolóautói folyamatosan locsolják a budapesti közúthálózatot: nappal elsősorban a lakótelepeket, sűrűn lakott városrészeket hűtik, éjszaka pedig a budapesti fő- és közösségi közlekedési útvonalakat. Az FKF emellett a BKV megrendelésére a villamossíneket is locsolja a kivetődés megakadályozása érdekében.



A Főkert valamennyi kezelésében lévő ivókút működését intenzíven figyeli, ha azonban valaki nem működő ivókutat talál, azt kérték, jelentse be a 06 80 277 275-ös, ingyenesen hívható zöldszámon vagy az ugyfelszolgalat@fokert.hu e-mail címen. Az öntözésre használt víz ivóvíz minőségű, ezért a társaság valamennyi munkatársát meg lehet kérni, hogy nyissák ki a csapot. Ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy tilos fürdeni a parki, köztéri szökőkutakban.



A Főkert dolgozói folyamatosan öntözik a kiemelt zöldterületeket, emellett a játszóterek hűtéséről is gondoskodnak - tették hozzá.



A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a főváros 60 pontján május óta rendelkezésre állnak a tűzcsapokra szerelt ivócsapok, ezek pontos helyéről a www.ivocsap.hu weboldalon lehet tájékozódni.



A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kezelésében lévő strandok - Palatinus, Római, Csillaghegy, Pünkösdfürdő, Paskál strandfürdő - nyitvatartását egy órával meghosszabbították. A fürdők és strandok területén térítésmentesen használható vízautomatákat helyeznek ki.



A Fővárosi Vízművek Zrt. a hőségriadó idején nem zárja ki a szolgáltatásból a díjtartozással érintett fogyasztókat a főváros területén, az előre tervezett, vízhiánnyal, víznyomás-csökkenéssel járó munkálatokat felfüggesztik, és kiemelten kezelik az esetleges műszaki meghibásodások javítását.

Az egri önkormányzat tájékoztatása szerint a legforgalmasabb belvárosi utcákat naponta többször hűtik locsolóautókkal. Szerdán és csütörtökön a Polgármesteri Hivatal, pénteken a Városgondozás Eger Kft. oszt ásványvizet a járókelőknek a legmelegebb órákban, a belvárosban és a Felsővárosban. A Városháza aulájában vízautomata, a Dobó téren, a Gárdonyi téren, a Szent István kútnál, az érsekkerti sétányokon, valamint az érsekkerti és a Gólya utcai játszótéren pedig ivócsap áll rendelkezésre. A főtéren párakapukat állítottak fel.



Nyíregyházán a Közterület-felügyelet munkatársai 1400 palack hűtött vizet osztanak a belvárosban közlekedőknek, szerda 12 órától.



Zalaegerszegen a Zalavíz Zrt. péntekig a Dísz téren és a Kovács Károly téren oszt vizet minden nap 10 órától 16 óráig.



A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek országos listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.



Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére a legmagasabb fokú (piros) figyelmeztetését adta ki a hőség miatt, a fővárosra és tizenegy megyére másodfokú, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Szerdán az előrejelzés szerint az ország nagy részén a nappali maximumok várhatóan 34-38 fok között alakulnak, késő estére 22-28 fok közé hűl le a levegő.