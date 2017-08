Hőség

A kánikulában napi 40 szabadtéri tűzhöz hívják a tűzoltókat

Továbbra is érvényes a június 20-án elrendelt országos tűzgyújtási tilalom, amely szerint tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 2017.08.02 07:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A száraz, forró időjárásban több a szabadtéri tűz, a kánikulában naponta negyven ilyen esethez hívják a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-vel.



Mukics Dániel elmondta, továbbra is érvényes a június 20-án elrendelt országos tűzgyújtási tilalom, amely szerint tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.



A helyettes szóvivő kiemelte: a szabadtéri tüzek kilencvenkilenc százalékát emberi mulasztás okozza. Hangsúlyozta: a kánikulában naponta átlagosan negyven ilyen esethez hívják a tűzoltókat, idén pedig már hatezer-kétszáz olyan esethez riasztották őket, amelynél erdő vagy más növényzet égett.



Otthon nem tilos grillezni, bográcsozni - folytatta -, de nem szabad magára hagyni a tüzet, ha pedig feltámad a szél, el kell oltani, és mindig kell oltóanyagnak és megfelelő szerszámnak a közelben lennie. Úgy kell eloltani a tüzet, hogy ne gyulladhasson ki újra, ehhez 3-5 centiméter földet vagy homokot kell rászórni - tette hozzá. Mukics Dániel jelezte azt is, hogy aki megsérti a tűzgyújtási tilalmat, és oltani kell az emiatt keletkező tüzet, az 20 ezertől 3 millió forintig terjedő bírságot kaphat.



Szólt a mezőgazdasági tüzekről is: idén eddig 46 kombájn vagy bálázógép gyulladt ki, tízszer pedig ilyen gép okozott tüzet. Csak kifogástalan műszaki állapotú mezőgazdasági géppel szabad megkezdeni a munkát - fűzte hozzá.



Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra is, hogy tilos a kerti zöldhulladék égetése, de ez alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat.