Még ki sem heverték az előző tájfunt, Tajvanra újabb forgószél készül lecsapni

Tajvanon vasárnap már egy második trópusi viharra készülnek, miután a Nesat tájfun jelentős károkat, sérülteket és áramkimaradásokat okozott a szigetországban. 2017.07.30 17:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tajvan jelentős része megbénult, miután a Nesat nevű tájfun partot ért Yilan megye keleti részén, 15 méteres hullámokkal ostromolva a partot, Ding-tung déli részén 58 centiméter csapadék hullott. A heves forgószél távozása után a Haitang trópusi vihar közelítette meg a déli partokat, amely a meteorológiai szolgálat szerint vasárnap este éri el az országot. Ez az első eset 50 éve, hogy egymás után két tájfun miatt kell riasztást kiadni. "A Hatiang fokozatosan erősödik és várhatóan ma este, vagy holnap reggel éri el a déli és a középső országrészt" - közölte Lin-Ting meteorológus.

A Nesat tájfun miatt 10 ezer embert kellet evakuálni és 5338 katona vesz részt a kárelhárításban. A vasúti közlekedés jelentős részét leállították és több mint 300 belföldi és nemzetközi légijáratot töröltek. Közel 103 ember szenvedett sérüléseket a lehulló tárgyak miatt, közölte a mentőszolgálat. Fél millió háztartásban nincs áramszolgáltatás, mivel a 180 kilométeres széllökések és a jelentős mennyiségű csapadék jelentős áramkimaradásokat okozott.



Pingtung városa szenvedte el a legrosszabb időjárási körülményeket szombat éjszaka, közel 200 lakost kellett az áradások elöl kimenekíteni. Vasárnap 140000 háztartásban nincs áramszolgáltatás, bár a vasúti közlekedés fokozatosan újraindul.

Tajvan második légitársasága, az EVA 50 járatot törölt a hiányzó személyzet miatt, akik a tájfun miatt nem tudtak munkára jelentkezni. Ezek a járattörlések közel 30 ezer utast érintettek.



Bár a Nesat idén Tajvan első tájfunja volt, a szigeten a múlt hónapban nagy esőzések okoztak gondot. Legalább egy embert meghalt, miután 600 milliméter eső esett 11 óra alatt számos területen.



A Nesat heves esőzéseket okoz a délkeleti Fujian tartományban fekvő Fugingban. – jelentette a kínai állami média. A tájfun érkezése miatt a legmagasabb szintű, vörös riasztást adták ki a trópusi vihar által érintett területeken. A szomszédos Zhejiang tartományban széleskörű evakuáció zajlik, amely során 3000 embert menekítettek ki. – számolt be a Chine New Service hírügynökség.



Időközben egy második tájfun is Fujian tartomány partjaihoz közeledik, amely vasárnap este vagy hétfő este éri el a kínai partokat.