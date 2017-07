Hőség

40 fok körüli meleggel kezdődik az augusztus

Sok napsütéssel és kánikulával kezdődik az augusztus, a hét második felében néhol akár 40 Celsius-fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Veszélyjelzésükben azt írták, hogy tartós hőség veszi kezdetét. Hétfőn már többfelé 25 fok körül, délen 27 fok körül alakul a napi középhőmérséklet. A tartós hőség veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére másodfokú, Budapestre és Pest, továbbá Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki hétfőre. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy az UV-B sugárzás is extrém lehet.



Július utolsó napján, hétfőn a sok napsütés mellett legfeljebb az északi megyékben alakulhat ki egy-két helyen futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13-21 fok között várható, az Északi-középhegység térségében lesz a leghűvösebb. A nappali maximumok 32-36 fok között alakulnak, az Alföldön a magasabb értékekkel.



Kedden, augusztus elsején napos idő várható, csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet 16-23 fok között valószínű (a leghűvösebb az északi völgyekben lehet). A legmagasabb hőmérséklet 34-37 fok között várható, keleten lesz a legmelegebb.



Szerdán az ország nagy részén derült, napos, száraz idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon gomolyfelhők is képződhetnek, melyekből az Alpokalján kisebb zápor is kialakulhat. A leghidegebb órákban 17-24 fok lehet. Napközben 34-38 fokig melegszik a levegő (a déli megyékben lehet a legmelegebb).



A sok napsütés mellett csütörtökön a Nyugat-Dunántúlon lehet néhol zápor, esetleg zivatar. A minimumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű. A nappali maximumok 34-38 fok között alakulnak.

Pénteken is több órára kisüt a nap, de egyre nagyobb területen erősödik meg a szél. A Dunántúlon és északon lehet kis eséllyel zápor, esetleg zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet hajnalban 20-25, délután 32-39 fok között várható. Északnyugaton lehet a leghűvösebb, míg a keleti határ közelében kis eséllyel már 40 fok is lehet.



Szombaton napos idő várható, csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 19-25 fok lehet. Napközben 34-39, délkeleten akár 40 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap nagyrészt napos, száraz idő várható, de a nap során északnyugat, észak felől hidegfront érkezhet, amelynek hatására megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, nagyobb területen visszaeshet a hőmérséklet is. Akár viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 fok körül alakul. Délután a délkeleti területeken jó eséllyel lehet 40 fok is, míg front érkezése esetén északnyugaton 33, 34 fok alatt maradhat a maximum - olvasható az előrejelzésben.