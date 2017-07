Ehhez képest a Nyugati semmiség felhőszakadáskor

Idétlen idők

Mintegy száz helyen okozott károkat a vihar a Hajdúságban

Az erős szél Hajdúszoboszlón és Debrecenben is számos helyen okozott károkat a vasárnap esti órákban, ezek felszámolásán egész este és éjszaka folyamatosan dolgoztak a tűzoltók. A nagy szél sok helyen fákat csavart ki, amelyek autókra, házakra, vezetékekre zuhantak és utakat torlaszoltak el. Hajdúszoboszlón a Damjanich utcában egy lezuhanó faág szakította le a villanyvezetéket. A Gábor Áron utcában két ház bejáratát is eltorlaszolta egy-egy, a szél által kicsavart fa. A Herman Ottó utcában egy családi ház tetőszerkezetét rongálta meg a viharos szél. Debrecenben, a Hortobágy utcában egy lakóház állványzatát bontotta meg a vihar. Az István úton, több helyen is fa dőlt az útra és a villanyvezetékekre. Az Iparkamara utcában a villanyoszlopot döntötte ki a szél. A debreceni hivatásos tűzoltók folyamatosan számolják fel, a mintegy száz kárhelyszínt, amelyeken az eddigi információk szerint sehol nem történt személyi sérülés.