Időjárás-figyelmeztetés

Vihar - Több járásra már kiadták a másodfokú riasztást

A heves zivatarok veszélye miatt már vasárnap délután több járásra másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok lehetnek, amelyeket viharos szél, jégeső, illetve intenzív esőzés kísérhet. 2017.07.23 19:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint vasárnap a fővárost és Pest megyét, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintően lehetnek másodfokú, narancs riasztások a heves zivatarok veszélye miatt.



Szintén a heves zivatarok veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém, Zala megyék területén elsőfokú a figyelmeztetés.



Emellett Tolna és Baranya kivételével országszerte felhőszakadás veszélyére is figyelmeztetnek.



Azt írták: egyre több helyen - eleinte nagyobb eséllyel az északi országrészben és az Alföldön, később a Dunántúlon is - lehet számítani zivatarokra. Intenzívebb zivatar is kialakulhat. Elsődleges veszélyforrások a felhőszakadás és a kisebb körzetben károkozó szélrohamok lehetnek, de helyenként jégeső is hullhat.



Emellett viszont az ország nagyobbik, délkeleti felén 25, 26 fok körüli, főként a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön 27 fok feletti középhőmérséklet várható. Emiatt az ország nagy részén a hőség miatt is figyelmeztetés van érvényben: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében másodfokú.



A hőség mellett a heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt hétfőre is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.