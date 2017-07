Idétlen idők

Gömb­vil­lám pusztított Szombathelyen - videó

Többen is látták a piros, vagy narancsszínű gömböt, ami két daru között vágott be egy családi ház kerítéséhez. A tuják nagy lánggal kezdtek égni, a szomszédok és a tűzoltók mellett egy felhőszakadás is segített a tűz megfékezésében - írja a nyugat.hu.

Azt több szemtanú is megerősítette, hogy egy fényes, piros (más szerint narancssárga) gömb csapódott a szombathelyi Luna és Minerva utcák sarkán álló ház kerítésébe, vagy a kerítés melletti tujába. A becsapódás pillanatában óriási robbanás is hallatszott, ami megijesztette a környéken tartózkodókat. Volt olyan telefonáló, aki olyan sokkot kapott, hogy alig tudta elmondani hol van éppen, pedig a háza előtt állt.

A környékbeliek nem értik, miért nem a közeli daruk valamelyikébe csapott a villám, hiszen a fémszerkezetek a legmagasabb tereptárgyak jelenleg a városrészben. Már álltak a daruk, amikor az előző viharnál egy közeli ház udvarán álló fába csapott a villám, illetve tűz volt a közeli erdő melletti tujaültetvénynél is.