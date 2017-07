Csütörtök éjféltől

Másodfokú hőségriasztás lépett újra érvénybe!

2017.07.20 12:03 ma.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár 2017. július 20. (csütörtök) 00:00 órától július 23. (vasárnap) 24:00 óráig másodfokú hőségriasztást adott ki.



Az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság értesítette a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról, egyúttal kérte, hogy az illetékességi területükön működő egészségügyi szolgáltatókat és megyei védelmi bizottságokat is tájékoztassák. Jelenleg további intézkedésekre nincs szükség.



A nagy hőség megterheli az egészséges szervezetet is, így bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. A meleg az autósokra is kedvezőtlen hatással lehet, így felhívjuk a figyelmet a vezetés közbeni fokozott óvatosságra.



A vízparton nyaralók napozás után lehetőség szerint hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Kérjük a lakosságot, hogy az elkövetkező napokban mindenki különösen ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Javasoljuk a megfelelő napvédő készítmények alkalmazását, illetve a leégés ellen védő ruházat viselését is. Kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak a tűző napon, bőrüket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjék a leégés ellen.



Amennyiben tehetik, tartózkodjanak árnyékban, légkondicionált helyiségekben a legmelegebb órákban, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, elérhető az alábbi linken >>>