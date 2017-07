Időjárás-jelentés

Rendkívüli hőség a Nyugat-Balkánon

Rendkívüli hőség tapasztalható a Nyugat-Balkánon, vasárnap Szerbiában 37 Celsius-fok is lehet, de Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában a 40 fokot is megközelíti a hőmérő higanyszála.



A szerbiai meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap az északi országrészben 33-34 Celsius-fokra lehet számítani, délen pedig 35-37 fokot is mérhetnek. Kivételt csupán a Kopaonik-hegység jelent, ahol viharok is előfordulhatnak, és a hőmérséklet sem emelkedik 23 fok fölé. A szerb fővárosban, Belgrádban már a reggeli órákban 22 fokot mértek, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fok lehet.



Hétfőn ennél is melegebb lesz Szerbiában, akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Enyhülés csak szerdától várható, a jövő hét második felében lassú lehűlésre, záporokra és zivatarokra lehet számítani.



Montenegróban vasárnap napközben 28 és 39 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, helyenként záporra, zivatarra, villámlásra lehet számítani.



Néhány napja az ország több területén is erdőtűz ütött ki a forróság miatt, ezeket azóta sikerült megfékezni, de a hatóságok fokozott elővigyázatosságra intenek.



Bosznia-Hercegovinában is pokoli hőségre lehet számítani a napokban, enyhülés csupán a jövő hét második felében várható. A trópusi időjárást magas UV-sugárzás kíséri.