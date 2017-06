Időjárás

Jelentős enyhüléssel köszönt be a július

hirdetés

A hétvégén is folytatódik a szeles, változékony idő. A zivatarok mellett napsütés is várható, de július első napjaiban mérséklődik a hőség: vasárnap néhol már csak 21 Celsius-fokig melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, MTI-hez eljuttatott előrejelzéséből.



Pénteken délelőtt még napos idő várható, majd napközben nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhőzet érkezik az ország fölé. Este már jórészt erősen felhős lesz az ég, s helyenként - nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az Északi-középhegység területén - várható zápor. A Dunántúl délnyugati részein egy-egy zivatar is lehet. Nagy területen viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb 27-34 fok között alakul, az Alföldön és a Dunántúl délkeleti részén 31 fok feletti értékekkel.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint pénteken is nagyon erős UV-B sugárzás várható.



Hőség miatt viszont már csak Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az erős szél veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés érvényes.



Szombaton, július elsején hajnalban, délelőtt többfelé várható eső, zápor, délután már csak északon, északkeleten eshet. A legtöbb csapadék hozzávetőlegesen a Budapest-Nagykanizsa sáv mentén valószínű. Helyenként ekkor is megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben általában 19-24 fokig melegszik a levegő, délkeleten lehet 25-27 fok.



Vasárnap nagy területen megerősödik a szél, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. Emellett napos idő várható, de a Dunántúlon elszórtan lehet kisebb eső. A minimumhőmérséklet 12-18 fok között valószínű. A nappali maximumok jellemzően 23-28 fok között alakulnak, de nyugaton néhol csak 21, 22 fok valószínű - olvasható az előrejelzésben.