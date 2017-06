Időjárás-jelentés

Megérkezett a hidegfront

A heves zivatar veszélye miatt több nyugat-dunántúli megye járásaira másodfokú riasztásokat adott ki szerda délután a meteorológiai szolgálat. Az érintett területeken olyan heves zivatarok voltak, amelyeket károkozó szél, nagyméretű jég kísért.



A veszélyjelzés szerint a hőség és a heves zivatarok veszélye miatt is az egész országban első és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben. A heves zivatarok veszélye miatt Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyét érinti a másodfokú veszélyjelzés. A meteorológiai szolgálat azt írta: a heves zivatarokhoz viharos szélrohamok, rövid ideig tartó intenzív csapadék és jégeső társulhat.



Az éjszakai órákban egy hidegfronthoz kapcsolódóan több helyen lehet zivatarokra számítani, melyek között szintén lehet heves zivatar is. Csütörtökön napközben elszórtan lehetnek zivatarok, de károkozó szélrohamokkal kísért heves zivatarok főként a keleti, északkeleti országrészben fordulhatnak elő. Egyes zivatarokban akár (90-115 kilométer/órás) széllökések sem kizártak, de kis valószínűséggel akár az orkán erejű (akár 120 kilométer/óránál is erősebb) széllökés is lehet.

Budán jégesővel tarkított vihar tombolt

Kidőlt fák miatt ötvenszer riasztották Zalában a tűzoltókat

Kidőlt fák és megbontott háztetők miatt ötvenszer riasztották a tűzoltókat szerda délután Zala megyében - tájékoztatta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Cseresznyés Dániel elmondta: a megyében mindenhol a viharos erejű szél okozott problémát, fákat döntött ki, egy-két helyen a házak tetőszerkezetét is megbontotta. Zalaegerszegen az átvonuló zivatar után elsősorban az utakról távolítják el a leszakadt faágakat, a kidőlt fákat.

Tour de Hongrie - Vihar miatt félbeszakították a versenyt az első szakaszon

Heves vihar miatt félbeszakították a 38. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny első szakaszát szerdán.



A mezőny a keddi, szombathelyi 1 kilométeres prológ után Keszthely és Zalaegerszeg között egy 145 kilométeres etapnak vágott neki. A szakasz elején több sikertelen szökési kísérlet történt, majd egy tízfős csoport végül el tudott lépni a rossz útviszonyok miatt defektek által is hátráltatott mezőnytől, s folyamatosan növelte az előnyét. A rendkívül erős, orkán erejű szél és a heves eső következtében azonban mintegy 65 kilométerrel a cél előtt félbeszakították a versenyt.



Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője az MTI-nek elmondta, a kidőlt fák és a rendkívül rossz időjárási körülmények miatt kényszerültek erre a lépésre, amely a versenyzők és a szervezők biztonsága érdekében történt. A zsűri a nemzetközi szövetség horvát vezetőbírójának, Rodolfo Segnannak a vezetésével úgy döntött, hogy törli a szakasz összes eredményét, miután a versenyzők nem teljesítették az etap 80 százalékát.



Így a prológ eredményei szerinti állással vág neki a Velence és Siófok közötti 138 kilométernek csütörtökön a 18 csapat 106 versenyzője.



"A zalaegerszegi befutó helyszínéről azt az információt kaptuk, hogy az ottani körpálya veszélyes. Miután a mezőny előtt gyorsan beértünk a viharzónába, nyilvánvaló volt, hogy ilyen körülmények között nem lehet kerékpárversenyt rendezni" - szögezte le a főszervező a döntés után az MTI kérdésére. Hozzátette: látták, ahogy faágak szakadtak az útra, kényszerűségből még az arra közlekedő autók is megálltak az út szélén, így nem volt más döntés, mint a mezőny megállítása Sümeg után, biztonságos távolságban a vihartól.



"Sajnáljuk, mert egy nagyon szép szakasz úszott el így, de ez benne van a kerékpársportban. A fontos, hogy nem történt baj" - fogalmazott Eisenkrammer Károly.



Érdekesség, hogy a pályakerékpáros Szalontay Sándor, a keddi egyéni időfutam második helyezettje a leállítás előtt három kilométerrel feladta a viadalt, ám a törlés nyomán rajthoz állhat Velencén.