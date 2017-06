Időjárás

Zivatarok enyhíthetik az év eddigi legmelegebb napját

Csütörtökön gyökeres átalakulást hoz egy hidegfront - írta szerda reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.



Az év eddigi legmagasabb hőmérsékletét június 23-án Kaposváron mérték. Akkor 36,3 fokig melegedett a levegő, de most jó eséllyel melegebb lesz. Több helyen 34-35 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklet valószínű, de helyenként akár 36-37 fok is lehet - közölte a meteorológiai szolgálat megjegyezve: ezekben a napokban az átlagos csúcsérték 26-27 fok körül alakul.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: sokfelé 25, az Alföld nagyobb részén és a Dél-Dunántúlon, a magasabb éjszakai hőmérséklet miatt pedig a Kisalföldön is 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Dél-Alföld egyes részein 29 fokot meghaladó középérték várható.



A tartós hőség miatt szerdára az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés.



Helyenként - legnagyobb eséllyel a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön, valamint az Északi-középhegység térségében - alakulhat ki zivatar, melyhez viharos szélroham, rövid ideig tartó intenzív csapadék és jégeső társulhat. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföldön olyan heves zivatarok is lehetnek, amelyeket 90 kilométer/óránál is erősebb szél és nagyméretű (akár 2-3 centiméteres átmérőjű) jég kísérhet. A heves zivatar veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna adták ki szerdára az elsőfokú figyelmeztetést.



A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán jelezte: éjjel, illetve csütörtökön viharos széllel, záporokkal, zivatarokkal hidegfront érkezik. Ennek hatására az elmúlt 8-10 napban jellemző időjárás fokozatosan megváltozik. Több hullámban - előbb nyugaton, északnyugaton, legkésőbb délkeleten - megszűnik a hőség.