Időjárás

Országszerte heves zivatarok lesznek

Vasárnapra a hőség miatt csak néhány megyére, a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt viszont az egész országra első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat. 2017.06.25 08:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton az MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet általában 16-22 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 27-33 fok között valószínű, de délkeleten 34-35 fokig is felmelegedhet a levegő.



Kiemelték, hogy vasárnap is nagyon erős UV-B sugárzás várható. A hőség veszélye miatt viszont már csak Csongrád megyére adtak ki másodfokú, míg Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést.



A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta: szombat estétől a Dunántúl nyugati részén, éjszaka pedig már másutt is kialakulhatnak helyenként zivatarok, melyeket viharos szél, intenzív csapadék, illetve jégeső kísérhet.



Vasárnap hajnaltól még többfelé várhatók zivatarok: nagyobb számban a nap második felétől. A zivatarokhoz viharos szél, felhőszakadás és jégeső társulhat. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és déli tájain, a középső országrészben és az Alföldön délutántól igen heves zivatarok is kialakulhatnak károkozó, akár óránként 90 kilométeresnél erősebb szélrohammal, rövid idő alatt akár 40-50 millimétert meghaladó csapadékkal és nagyobb méretű jéggel.



A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélyére az egész országban figyelmeztetnek. Mindkettő miatt csaknem az egész országra másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.