Volt jégeső is

Szélvihar Csehországban: több ezer háztartás maradt áram nélkül

Több ezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban a rendkívül heves szélvihar következtében, amely péntekre virradó éjjel söpört végig az országon. A kiadós esővel, helyenként jégesővel kísért vihar komoly problémákat okozott a vasúti közlekedésben is.



A prágai közszolgálati rádió péntek reggeli jelentése szerint a CEZ energetikai csoport hálózatában mintegy 5-6 ezer, míg az E.On csoport hálózatában mintegy 8 ezer háztartásban szakadt meg az áramszolgáltatás. A reggeli órákig összesen mintegy 4 ezer háztartásban sikerült felújítani az áramszolgáltatást, de a problémák megoldása péntek estig, szombat reggelig eltart. Egy tucatnyi helyen ugyanis a magasfeszültségű disztribúciós hálózat is megsérült.



A legnagyobb gondok Dél-Csehországban és Morvaország középső, illetve déli részein vannak, de nagyszámú probléma keletkezett Közép- és Kelet-Csehországban is.



A cseh vasutak közlése szerint főleg Dél-Csehországban és Dél-Morvaországban több tucat helyen fennakadások vannak a vasúti forgalomban, mert a vihar következtében fák, ágak, villanyoszlopok dőltek a sínekre, amelyeket meg kell tisztítani. Mintegy háromtucatnyi vonalon ezért komoly késésekre kell számítani. Fennakadások vannak a forgalomban a Prága-Brünn nemzetközi fővonalon is.



A tűzoltóknak az éjjeli órákban mintegy 800 alkalommal kellett beavatkozniuk, elsősorban a közutak megtisztítására a kidőlt fáktól.



A biztosítók szerint a tomboló szélvihar több tucatnyi szabadban parkoló személygépkocsiban is kárt okozott, elsősorban a kidőlt fák, letört ágak következtében.